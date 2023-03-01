- В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали 08:40 4
- В нефтегазовой отрасли Казахстана сократят около 800 избыточных требований 08:32 54
- Президент поздравил казахстанцев с Днём благодарности 08:17 80
- Мужчина пожарил шашлык на балконе жилого дома в Актау 07:59 142
- Астана вошла в топ-21 интеллектуальных городов мира 07:04 224
- Данияр Елеусинов разоблачил конфликт Серика Сапиева с борцом 06:21 767
- В метро Мексики транслируют выступление Димаша Кудайбергена в честь Наурыза 05:52 350
- В Павлодарской области девочка ушла из дома после замечания от родителей 04:19 497
- Казахстанская студентка будет создавать сумки в форме юрты с Louis Vuitton 03:45 452
- Алихан Смаилов назвал причины высокой смертности от онкологии в Казахстане 02:08 482
- Родственники обвиняют врачей в смерти 24-летней девушки в Уральске 01:47 633
- Из-за аварии на водохранилице астанчане остались без воды 00:03 531
- В Атырау может закрыться единственный завод по производству медицинских шприцев 28.02.2023 653
- Республиканский форум "Ауыл аманаты - Бабалар аманаты" прошел в Актюбинской области 28.02.2023 631
- Хиджама-центр в Атырау закроют после скандального видео с младенцем 28.02.2023 490
- "У застройщиков низкая экологическая культура" - эксперт о вырубке деревьев в Астане 28.02.2023 508
- 50 косуль истребили браконьеры в Петропавловске 28.02.2023 523
- Каким видят будущее Казахстана кандидаты в депутаты мажилиса 28.02.2023 622
- Цены на лекарства в Казахстане отпустят в свободное плавание 28.02.2023 727
- Казахстан продолжит придерживаться многовекторной внешней политики - Тлеуберди 28.02.2023 500
- Блинкен высказался о санкциях и последствиях событий в Украине для стран Центральной Азии 28.02.2023 752
- США поддерживает инициированные Токаевым политические и экономические реформы 28.02.2023 590
- Сервисы быстрого получения сертификатов на товары заблокировали в Казахстане 28.02.2023 576
- Страусиное мясо, моторные лодки и необычные ковры - какими проектами удивляют кызылординские бизнесмены 28.02.2023 578
- Почти 40% казахстанцев живут в сёлах 28.02.2023 655
- Крупная авария произошла на ТЭЦ в Риддере 28.02.2023 522
- Пассажирок рейса "Астана-Шымкент" наказали за оскорбления и побои 28.02.2023 790
- Токаев принял в Акорде главу "КазМунайГаза" 28.02.2023 505
- В Минцифры ответили на информацию о гибели детей в пожаре из-за отсутствия связи 28.02.2023 792
- "Чувствую себя шваброй" - Жания Джуринская 28.02.2023 1027
- Челлендж ко Дню благодарности запустили в соцсетях 28.02.2023 833
- Дату проведения Астанинского международного форума анонсировали в МИДе 28.02.2023 563
- Пенсионерку обязали вернуть Казахстану почти 12 миллионов тенге 28.02.2023 1262
- Январские события: прокурор запросил 9 лет лишения свободы для генерала Кудебаева 28.02.2023 738
- За годы независимости в Казахстане стало на 1,4 тысячи меньше школ 28.02.2023 886
- "Спасатели из Казахстана переживали горе вместе с нами" — советник посла Турции 28.02.2023 527
- Цель финансового мониторинга состояния должников объяснили в Минфине 28.02.2023 790
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области 28.02.2023 648
- В небо над Санкт-Петербургом подняли истребители из-за неизвестного объекта в воздухе 28.02.2023 800
- Пассажиропоток аэропорта Алматы достигнет 8 миллионов человек в 2023 году 28.02.2023 561
- Трое студентов отравились угарным газом в здании вуза в Костанае 28.02.2023 722
- Уголовную ответственность для коллекторов предлагают ввести в Казахстане 28.02.2023 563
- В Темиртау мужчина гулял с обрезом в рюкзаке 28.02.2023 587
- Из посудомойщика в рок-звёзды: Как костанаец покоряет сцены Нью-Йорка 28.02.2023 645
- Конституционный суд презентовал свою деятельность дипломатическому сообществу 28.02.2023 757
- На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня подряд 28.02.2023 790
- Финансирование канцелярии первого президента сократят в Казахстане 28.02.2023 1091
- Электронные сигареты на 90 миллионов тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан 28.02.2023 571
- В Казахстане хотят продлить запрет на вывоз угля ещё на полгода 28.02.2023 560
- Права и обязанности наблюдателей за выборами разъяснили юристы 28.02.2023 589
- Предвыборная агитация: выявили 12 случаев нарушения правил 28.02.2023 583
- Токаев поблагодарил госсекретаря США за поддержку территориальной целостности Казахстана 28.02.2023 1095
- За сбыт наркотиков предусмотрено пожизненное лишение свободы - Генпрокуратура 28.02.2023 731
- Как искали погибших при крушении вертолёта МИ-8, рассказал глава МЧС 28.02.2023 623
- Полиция расследует гибель "чёрного" старателя на шахте в Бестобе 28.02.2023 1065
- На юге дома строят из самана - МЧС о риске обрушения зданий при землетрясении 28.02.2023 676
- Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире 28.02.2023 723
- Заболеваемость раком выросла в Казахстане на 25% — Минздрав 28.02.2023 566
- "Будем держать ход расследования на особом внимании" - Кыдырали о нападении на журналистов 28.02.2023 939
- Блинкен встретился с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди 28.02.2023 617
- Волонтёрское движение по поиску пропавших появилось в Актау 28.02.2023 648
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 1560
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1204
- Блинкен посетил КазНУИ в Астане и рассказал, какой музыкой делится в своём Spotify 28.02.2023 767
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 923
- Казахстанцы устанавливают QR-коды на надгробиях на кладбище 28.02.2023 683
- 50 миллиардов тенге выделят на продолжение строительства ЛРТ в Астане 28.02.2023 618
- "Можно было предотвратить". Глава МЧС о февральских потопах в Туркестанской области 28.02.2023 577
- Смаилов раскритиковал работу акимов по вывозу снега 28.02.2023 849
- Грозит ли регионам наводнение весной, рассказали в Минэкологии 28.02.2023 632
- Казахстанские аграрии не могут подать заявки на субсидии и терпят убытки 28.02.2023 621
- Из-за непогоды движение ограничили в четырёх областях Казахстана 28.02.2023 581
- Более 66 млрд тенге составил инвестдоход пенсий казахстанцев за месяц 28.02.2023 576
- Масштабные паводки прогнозирует МЧС в Казахстане 28.02.2023 625
- Выпускникам "Болашака" дадут отсрочку для стажировки за рубежом 28.02.2023 755
- В Казахстане потеряли интерес к российской валюте - исследование 28.02.2023 774
- Прямые рейсы между Казахстаном и Оманом запустят с 1 июля 28.02.2023 642
- Казахстан будет поставлять рыбу Франции и Швейцарии 28.02.2023 674
- Энтони Блинкен прибыл в Астану 28.02.2023 666
- Двухлетнему малышу обожгли стопы в частном детсаду Караганды 28.02.2023 810
В нефтегазовой отрасли Казахстана сократят около 800 избыточных требований
Актуальные вопросы и планы по развитию нефтегазовой отрасли обсуждены на заседании Совета отечественных предпринимателей под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
Открывая заседание, глава правительства подчеркнул, что нефтегазовая промышленность остаётся одной из основных отраслей экономики республики. С момента обретения независимости объём добычи нефти и газового конденсата в стране вырос более чем в три с половиной раза: с 25 миллионов до 90 миллионов тонн в год. По данным ОПЕК, Казахстан сегодня входит в топ-10 экспортёров нефти.
"В целом наша нефтегазовая отрасль активно развивается и следует мировым трендам. Для этого принимаются необходимые меры, начиная от повышения эффективности добычи до расширения перерабатывающих производств", — сказал он.
Выступая с докладом, министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что для привлечения дополнительных инвестиций в геологоразведку был внедрён Улучшенный модельный контракт, предусматривающий пакет регуляторных и фискальных преференций для сложных проектов по разведке и добыче углеводородов, в том числе газа. В 2023 году уже подписан первый такой контракт с объёмом инвестиций в шесть миллиардов долларов. Прорабатывается подписание ещё одного с ожидаемыми инвестициями на уровне порядка двух миллиардов долларов.
Кроме того, приняты меры по упрощению проведения электронных аукционов в отрасли. В текущем году работа по облегчению процедур в сфере недропользования для быстрого ввода месторождений в эксплуатацию будет продолжена.
В рамках переориентации нефтегазового сектора от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью активно развивается нефтегазохимическая промышленность. В частности, в конце прошлого года запущен один из крупнейших по мировым меркам нефтехимический завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн, который позволяет полностью покрыть внутреннюю потребность республики. Дополнительно реализуются ещё четыре крупных проекта по производству полиэтилена, бутадиена и его производных, полиэтилентерефталата на сумму инвестиций 12 миллиардов долларов.
В дальнейшем Минэнерго планирует принимать меры по импортозамещению и взаимоувязке потребностей различных отраслей национальной экономики с возможностями нефтегазохимической промышленности, внедрению стандартов на новую продукцию и совершенствованию нормативной базы.
Премьер-министр указал, что все эти шаги нужно предпринимать уже сейчас на уровне подзаконных актов, не дожидаясь разработки отдельного закона.
В ходе заседания участники обсудили вопросы налогообложения, развития геологии, соблюдения экологических требований, экспорта нефти, повышения прозрачности отрасли в целом и ряд других. По каждой теме руководители Минэнерго, Минэкологии, Мининдустрии и других ведомств озвучили детальные комментарии и пояснения.
Подводя итоги обсуждения, премьер-министр отметил, что динамичное развитие нефтегазовой отрасли является важным процессом для всей экономики. В этой связи он обозначил необходимость ускорить применение Улучшенного модельного контракта для привлечения дополнительных инвестиций и продолжить работу по снижению административного давления на бизнес.
"В ближайшее время по нефтегазовой отрасли планируется сократить порядка 800 различных избыточных требований. Эти меры принимаются в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом и Национальной палатой "Атамекен". Правительство готово и далее работать в таком конструктивном ключе", — подчеркнул премьер-министр.
В заключение Алихан Смаилов поручил министерству энергетики учесть озвученные на заседании предложения и найти пути решения поднятых проблем с соблюдением баланса между интересами государства и частных инвесторов.
В заседании совета приняли участие руководители центральных госорганов, президиума и ключевых комитетов НПП "Атамекен", представители крупных отраслевых союзов, ассоциаций и частных компаний, Уполномоченный по защите прав предпринимателей РК и другие.
-
Trend news
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 1560
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1204
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 923
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 2768
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2047
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1089
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1346
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11234
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1474
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 9800
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 13814
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1387
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2595
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1024
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6704
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 15900
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23932
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2611
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1492
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3406
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1764
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1959
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41378
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1487
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 2926
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5101
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10664
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2077
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26903
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3053
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3603
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1628
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4533
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38300
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2870
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1905
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2860
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3118
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19425
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3138
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8049
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37505
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2539
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2749
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13979
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8313
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4001
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2729
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120055
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3750
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3494
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4456
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2570
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7800
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9597
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6629
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3126
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13403
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58297
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3275
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3253
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5258
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2671
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3624
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3487
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16809
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6495
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31961
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3605
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4203
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4144
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 73005
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22995
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24919
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4616
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 7021
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9549
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 4205
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4685
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 4018
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1538
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1151
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1493
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1447
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1633
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1569
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1555
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1902
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1662
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1801
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1939
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2612
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2317
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2054
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1965
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1910
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2126
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1959
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2736
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2518
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2735
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2324
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2515
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2705
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2754
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3135
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2911
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2822
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2968
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3255
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2994
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2884
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2864
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2815
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2993
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3124
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3038
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3086
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3171
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2983
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4771
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3206
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3218
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3097
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2983
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3110
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3221
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3353
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2960
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3209
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3106
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3256
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3347
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3676
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3337
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3569
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3167
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3773
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3668
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4920
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3855
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3727
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4840
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3830
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4394
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4032
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4284
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4589
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4512
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4452
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4362
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4096
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4386
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4428
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4440
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4432
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4736
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4629
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4856
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 5038