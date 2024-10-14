В нефтегазовом регионе Казахстана ГСМ отпускают по талонам

Автомобилисты в Атырауской области жалуются, что не могут заправить машины газом. Его отпускают только по талонам. Ситуацию прокомментировали в акимате, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 октября в связи с плановыми ежегодными ремонтными работами на АНПЗ по поручению Минэнерго принято решение о выделении сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Атырауской области. С ТОО "АНПЗ" - 408 тонн, с ТОО "Жаикмунайгаз" (Западно-Казахстанская область) - 2 490 тонн, с АО "СНПС-Актобемунайгаз" (Актюбинская область) - 4 122 тонн.

Чтобы избежать дефицита газа, регион запросил дополнительные объёмы. На октябрь с АНПЗ выделили 882 тонны. Партия отгружена полностью.