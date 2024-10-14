В нефтегазовом регионе Казахстана ГСМ отпускают по талонам
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Автомобилисты в Атырауской области жалуются, что не могут заправить машины газом. Его отпускают только по талонам. Ситуацию прокомментировали в акимате, передаёт BaigeNews.kz.
С 1 октября в связи с плановыми ежегодными ремонтными работами на АНПЗ по поручению Минэнерго принято решение о выделении сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Атырауской области. С ТОО "АНПЗ" - 408 тонн, с ТОО "Жаикмунайгаз" (Западно-Казахстанская область) - 2 490 тонн, с АО "СНПС-Актобемунайгаз" (Актюбинская область) - 4 122 тонн.
Чтобы избежать дефицита газа, регион запросил дополнительные объёмы. На октябрь с АНПЗ выделили 882 тонны. Партия отгружена полностью.
"Также с АНПЗ выделено дополнительно 940 тонн СНГ, которые будут отгружены с запуском завода. С 3 октября реализуются отгрузки СНГ с Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. На данный момент в Атыраускую область поставлено 1 540 тонн СНГ из Уральска (суточная поставка 100-110 тонн), также 936 тонн из Актюбинской области (следующая поставка ожидается 15 октября - 180 тонн). Из 101 АГЗС функционирует 86 заправок", - уточнили в акимате.
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