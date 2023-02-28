В небо над Санкт-Петербургом подняли истребители из-за неизвестного объекта в воздухе

Фото: wikimedia.org

В Санкт-Петербурге подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ura.ru.

"В Санкт-Петербурге ввели план "Ковёр" из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт "Пулково" не принимает самолёты", — говорится в сообщении telegram-канала Baza.

Уточняется, что сигнал "Ковёр" подаётся при незаконном пересечении границы. Сам план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолётов, за исключением военных и спасательных, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации".

Также в аэропорт в Петербурге не пропускают гражданские воздушные судна. Они вынуждены кружиться на расстоянии от города. Об этом следует из данных сервиса Flightradar.

Самолёт, направлявшийся в Санкт-Петербург, летает кругами на половине пути.

Самолёт, направлявшийся в Пулково, кружит в небе в Новгородской области.

Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что "Пулково" временно не принимает и не отправляет самолёты до 12:00 по московскому времени.