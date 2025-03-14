В названиях городов и улиц должна отражаться сама история нашего народа - Токаев
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Президент Казахстана высказался о том, какие названия следует давать улицам в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Имена наших знаменитых предков, сыгравших действительно особую роль в истории страны, уже присвоены многим улицам и населённым пунктам. Настало время остановиться и более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого. В названиях городов и улиц должна отражаться сама история нашего народа", - завил он в выступлении на Национальном курултае.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, мы не до конца используем потенциал звучных географических названий и популярных в обществе традиционных топонимов.
"К переименованию сёл, названия которых исторически устарели, нужно подходить крайне внимательно. Кампанейщина здесь недопустима. Важно проводить широкую разъяснительную работу и учитывать мнение жителей. Что касается улиц, то в первую очередь надо дать названия безымянным улицам и повторяющимся топонимам. Из-за расширения населённых пунктов, застройки новых городских районов таких объектов в нашей стране тысячи. Это усложняет работу пожарных, полиции, скорой помощи и других служб", - отметил президент.