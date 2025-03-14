Президент Казахстана высказался о том, какие названия следует давать улицам в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Имена наших знаменитых предков, сыгравших действительно особую роль в истории страны, уже присвоены многим улицам и населённым пунктам. Настало время остановиться и более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого. В названиях городов и улиц должна отражаться сама история нашего народа", - завил он в выступлении на Национальном курултае.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, мы не до конца используем потенциал звучных географических названий и популярных в обществе традиционных топонимов.