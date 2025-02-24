В социальных сетях распространилась информация о том, что студент Назарбаев Университета вел скрытую съемку в женском туалете. У него обнаружили 30 видеозаписей с разными пострадавшими, передаёт BaigeNews.kz.

В публикации, вызвавшей общественный резонанс, отмечается, что университет пока не сделал официального заявления по этому поводу. Авторы поста призывают руководство вуза не замалчивать ситуацию и требуют справедливости для пострадавших.

"Эти преступления происходят, потому что мальчикам с детства внушают, что они "главнее", что могут делать что угодно. Казахстану нужен феминизм! Права женщин должны соблюдаться и продвигаться!" - говорится в публикации.

На обвинения отреагировал Департамент по работе со студентами. В комментарии представители университета заявили, что проводится внутреннее расследование в соответствии с установленными процедурами, а также собирается доказательная база.

"Мы не можем обвинять кого-либо без основательных доказательств. Если кто-то стал очевидцем или обладает информацией о нарушениях, он может обратиться в Департамент по работе со студентами, чтобы оперативно решить ситуацию", - говорится в официальном комментарии.

На данный момент неизвестно, какие меры будут приняты в отношении подозреваемого.