В Назарбаев Университете госаудиторы выявили финансовые нарушения, неэффективное планирование и использование средств на сумму 73 миллиарда тенге. В вузе прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

В заявлении, появившемся на сайте NU, говорится о том, что аудит проводился за период работы с 2017 по 2023 годы.

"Выявленные финансовые нарушения касаются процедурных моментов, связанных с начислением компенсации по проезду студентов и государственных стипендий в рамках бюджетной программы и не затрагивают академическую и научную деятельность Университета. Согласно аудиторскому отчёту, Университетом и его организациями в установленном порядке разработан план мероприятий по исполнению рекомендаций Высшей аудиторской палаты РК, по которому уже ведётся работа. Информация о ходе исполнения плана на регулярной основе будет вноситься Университетом Высшему попечительскому совету и Попечительскому совету", - сказано в сообщении.

В NU отметили, что в 2024 году объём финансирования университета из республиканского бюджета составляет 50 процентов, оставшаяся сумма поступает из эндаумент-фонда и спонсорских средств, а также за счёт предоставления образовательных, научно-исследовательских и иных услуг.

"Дополнительно сообщаем, что закуп без применения конкурсных процедур предусматривается Правилами закупок Университета, утверждёнными попечительским советом, и применяется в отношении университетов - стратегических партнёров, а также других контрагентов, оказывающих услуги в сфере академической и научной деятельности", - говорится в публикации.

В университете заверили, что помимо устранения указанных ВАП недостатков, будут работать над недопущением таких рисков в будущем.

Ранее о нарушениях рассказал председатель ВАП Алихан Смаилов.