В нацпарке "Бурабай" соберут 5000 кг сосновых шишек

В государственном национальном парке "Бурабай" начался сбор шишек для подготовки семян будущих лесных посадок. В этом году план по сбору шишек составляет 5000 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацпарк.

В течение зимнего сезона лесники высушат шишки, извлекут из них семена, а весной высадят их в питомнике для выращивания сеянцев сосны.

"Наш национальный парк богат сосновыми лесами, известными своим целебным воздухом. Сосны выделяют фитонциды, помогающие в лечении лёгочных заболеваний. Однако немногие гости, приезжающие в парк, осознают, сколько труда вкладывают специалисты нацпарка в уход за лесом. Деревья подвержены болезням, страдают от пожаров, стареют. Чтобы сохранить густоту и здоровье лесов, лесники ежегодно проводят подсадку двухлетними саженцами, выращенными в питомнике", – отмечает Бауыржан Махметов, заместитель директора и главный лесничий парка.

Сбор шишек сосны обыкновенной – процесс, который осуществляется с ноября по март и требует повышенного внимания. Качество собранных шишек варьируется из года в год в зависимости от урожая, что сказывается на будущем лесовосстановлении.

Цикл переработки шишек включает в себя несколько этапов: сортировку, извлечение семян, обескрыливание, очистку от примесей, сортировку семян и их просушку до нужной влажности (12-15%). Только после этих процедур подготовленные семена высаживаются в питомниках, где из них прорастают саженцы, которые в двухлетнем возрасте пересаживаются на лесные участки.

Таким образом, сбор шишек – это важный шаг к сохранению и восстановлению уникальных лесов региона, обеспечивающий экологическую устойчивость и здоровье природных ресурсов.

В рамках планомерного восстановления лесных массивов в нацпарке "Бурабай" в 2024 году была проведена масштабная посадка деревьев на территории шести лесничеств: Акылбайского, Боровского, Золотоборского, Жалайырского, Мирного и Приозерного. Общая площадь, охваченная лесовосстановительными мероприятиями, составила 104,9 гектара, на которых было высажено 839,2 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.