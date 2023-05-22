В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура

Фото: sxodim.com

Прокуроры выявили факт незаконного предоставления земельных участков на территории Иле-Алатауского национального парка. На участках площадью более 15 гектаров, предоставленных для туристических целей, фактически возвели коттеджи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

После вмешательства прокуроров парком поданы 5 исковых заявлений о расторжении договоров аренды.

В надзорном ведомстве сообщили, что выявили более 150 нарушений закона при застройке в предгорьях, а также вдоль водоемов и в особоохраняемых территориях Алматы.

"Отменены поддельные акты акимата на земли под ИЖС площадью 13 га в микрорайоне Жайлау Наурызбайского района, где на склоне гор планировалось строительство малоэтажных жилых комплексов. Выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Эти объекты расположены на воодоохранной полосе", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе – 15.

В ходе проверки возбуждено уголовное дело.

В надзорном ведомстве напомнили, что в 2002 году Генеральный план Алматы в целях защиты населения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрел мероприятия по озеленению водоохранных полос рек, которые могут использоваться для эвакуации населения. Однако больше 20 лет эти требования игнорируются, отметили в Генпрокуратуре.

"Продолжается корректировка ПДП, где вдоль рек вместо парков и скверов, повсеместно "закладывают" МЖК. По протесту прокуратуры отмены ранее внесенные корректировки в проект детальной планировки из "зеленых зон" на "блокированные дома" площадью свыше 200 гектаров. Предотвращена массовая застройка предгорья и вырубка многолетних зеленых насаждений", - сообщили прокуроры.

Еще одним важным вопросом заседания явилось застройка вдоль водоемов города. Законодательно запрещено строительство в водоохранных полосах. Такие территории должны служить защитой населения от воздействия ЧС природного характера.

Однако имеются многочисленные объекты, которым органами выданы разрешения на строительство, в некоторых из них без согласования водной инспекции.

В другом случае размер водоохранной полосы умышленно снижен с 35 до 6 метров, что позволило возвести около них высокоэтажные ЖК. Такие строения имеются в Ауэзовском, Алатауском, Бостандыкском, Жетысуском и Наурызбайском районах.