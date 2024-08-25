В национальном парке "Бурабай" наблюдается рост численности диких животных

За последние пять лет популяция лосей, обитающих на территории Государственного национального природного парка "Бурабай" выросла в 2,5 раза и достигла численности в 122 особи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацпарк. Количество рыси увеличилось в 4 раза: 48 особей. Оленей стало больше на 108, косуль – на 25, лисиц - на 14.

По информации специалистов, "постоянное внимание к состоянию диких животных, грамотная организация защиты животного мира и подкормки создали благоприятные условия для роста количества животных".

"В последние годы мы фиксируем заметное увеличение численности диких животных, даже несмотря на суровые зимние условия. Коллектив нашего нацпарка это радует. Рост свидетельствует о том, что мы движемся правильным курсом, грамотно управляем природными ресурсами и реализуем биотехнические мероприятия. Эти усилия помогают сохранить популяцию животных даже в самые тяжёлые климатические периоды", - сообщил представитель ГНПП "Бурабай" Юрий Зелинский.

В настоящее время в нацпарке ремонтируют и обновляют подкормочные площадки, устраивают специальные укрытия для кабанов, сооружают кормовые навесы для лосей, оленей и косуль, а также заготавливают веники, сено и другие корма. Эта работа значительно увеличивает шансы животных на выживание в условиях непогоды и суровых зимних условий.