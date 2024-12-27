Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) 25 декабря 2024 года выпустил в обращение банкноты номиналом 2 000 тенге с новым дизайном. При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2025 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В связи с этим НБК напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных и представляет защитные элементы банкноты 2 000 тенге нового дизайна образца 2024 года.

О защитных элементах денежного знака

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краски.

На лицевой стороне банкноты по краям расположены выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь.

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов зеленого и синего.

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный голографический элемент – Патч в виде золотистого изображения артефакта. При повороте банкноты проявляется эффект переключения цифрового изображения номинала на орнамент.

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

На оборотной стороне банкноты расположен цветопеременный элемент Спарк в виде головы сайгака, который при изменении угла наклона банкноты меняет цвет от золотого до нефритового.

Такая проверка купюр займет несколько секунд и поможет определить подлинность банкнот.