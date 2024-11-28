В Нацбанке РК объяснили резкий скачок курса доллара

В Казахстане обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар. Некоторые обменники утром 28 ноября продавали его даже за 520 тенге. Биржевые торги проходят в диапазоне 518-519 тенге за доллар. Средневзвешенный курс на 28 ноября составляет 512,58 тенге за доллар, ослабев на 2,4% со вчерашнего дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы, отметил регулятор.

"На фоне изменения ряда внешних фундаментальных факторов, таких как глобальное укрепление доллара, изменение стоимости сырьевых товаров и обострение геополитической ситуации в мире, повсеместно отмечается отрицательная динамика валют развивающихся рынков. Индекс DXY, который отслеживает курс доллара по отношению к основным мировым валютам, вырос до 106,2 пунктов (на 28 ноября 2024г.), укрепившись почти на 2,2% с начала месяца. Индекс валют ЕМ c начала месяца снизился на 3,0% (на 28 ноября 2024г.). Сильный доллар – традиционно негативный фактор для сырьевых товаров. Кроме того, наблюдается рост волатильности цен на нефть, а также пессимистичный сентимент на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Д. Трампа приведут к переизбытку предложения", - отмечено в сообщении.

Кроме того, отметили в ведомстве, ускорилось ослабление российского рубля — валюты одного из ключевых торговых партнёров страны — на фоне введения новых санкций против финансового сектора РФ. В результате курс пары юань/рубль на бирже достиг 15,1 рубля за юань, ослабнув на 11,2% с начала ноября. Обменный курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 114,5 рубля за доллар, при этом рубль ослаб на 18% с начала месяца.

В то же время на внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня. Так, среднедневной объём торгов в ноябре этого года составил 238 млн долларов, что почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (193 млн долларов) и значительно выше среднедневного объема торгов в августе-сентябре.

"Совокупность указанных факторов оказывает давление на курс тенге, в отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая ликвидность, создавая условия для спекулятивного давления и нарушая баланс на валютном рынке. Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Национальный Банк проводит валютные интервенции", - резюмировали в Нацбанке Казахстана.

Напомним, 28 ноября в обменных пунктах резко подорожал американский доллар.