В Нацбанке РК назвали даты вынесения решений по базовой ставке в 2025 году
Их будут объявлять в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны.
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
60Фото: ortcom.kz
В Казахстане утверждён график решений по базовой ставке на 2025 год. По информации Национального банка, в следующем году планируется принять восемь решений по базовой ставке, четыре из них будут приняты на основе результатов прогнозного раунда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели", - говорится в сообщении.
В 2025 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:
- 17 января;
- 7 марта;
- 11 апреля;
- 5 июня;
- 11 июля;
- 29 августа;
- 10 октября;
- 28 ноября.
Ранее сообщалось, сколько через год будет стоить доллар в Казахстане.
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