В Нацбанке РК назвали даты вынесения решений по базовой ставке в 2025 году

В Казахстане утверждён график решений по базовой ставке на 2025 год. По информации Национального банка, в следующем году планируется принять восемь решений по базовой ставке, четыре из них будут приняты на основе результатов прогнозного раунда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели", - говорится в сообщении.

В 2025 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

17 января;

7 марта;

11 апреля;

5 июня;

11 июля;

29 августа;

10 октября;

28 ноября.

Ранее сообщалось, сколько через год будет стоить доллар в Казахстане.