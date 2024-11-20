  • 20 Ноября, 11:13
  • BAIGENEWS

В Нацбанке РК назвали даты вынесения решений по базовой ставке в 2025 году

Их будут объявлять в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны.

Сегодня, 10:47
АВТОР
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ortcom.kz Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: ortcom.kz

В Казахстане утверждён график решений по базовой ставке на 2025 год. По информации Национального банка, в следующем году планируется принять восемь решений по базовой ставке, четыре из них будут приняты на основе результатов прогнозного раунда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели", - говорится в сообщении.

В 2025 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

  • 17 января;
  • 7 марта;
  • 11 апреля;
  • 5 июня;
  • 11 июля;
  • 29 августа;
  • 10 октября;
  • 28 ноября.

Ранее сообщалось, сколько через год будет стоить доллар в Казахстане.

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