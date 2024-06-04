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В Нацбанке придумали как бороться с мошенниками

Сегодня, 21:27
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baigenews.kz Сегодня, 21:27
Сегодня, 21:27
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Фото: baigenews.kz

Национальный Банк Казахстана информирует о создании Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству, передаёт BaigeNews.kz.

“Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой”, - говорится в сообщении.

Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка.

Как отметили в Нацбанке, промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля текущего года - с момента введения в действие соответствующего Закона по вопросам цифровизации. 

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