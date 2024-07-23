В Нацбанке предупредили казахстанцев о новых мошеннических схемах

В Национальном банке Казахстана сообщили о новых мошеннических схемах, связанных с подделкой служебных удостоверений, аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Злоумышленники, создавая в мессенджерах WhatsApp, Telegram или социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook фейковые аккаунты, в том числе, якобы, "личные аккаунты" руководства Национального банка Казахстана, осуществляют массовые фишинговые рассылки. Кроме того, представляясь работниками Национального банка, злоумышленники направляют поддельные служебные удостоверения, переадресовывают звонки на подставных лиц, а также предоставляют реквизиты и поддельные финансовые документы для банковских переводов", - говорится в заявлении.

Схемы могут реализовываться с участием подставных "работников правоохранительных органов или Национального банка" под предлогом "поимки мошенников" в финансовых учреждениях, проведения "оперативных проверок специальными органами", а также участия в совместных "специальных операциях" государственных органов Республики Казахстан.

Национальный банк Казахстана призывает граждан не доверять непроверенным аккаунтам и подозрительным телефонным звонкам, не раскрывать свои персональные данные, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать по указанию третьих лиц такие приложения как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие. Поскольку злоумышленники могут получить доступ к вашему личному кабинету в интернет-банкинге и похитить деньги.

В финрегуляторе напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчёты с населением.