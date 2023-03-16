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В Нацбанке объяснили резкое ослабление тенге
Причина ослабления тенге с начала недели — банковский кризис в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
После объявления 10-12 марта о закрытии двух банков США, обслуживавших технологический сектор - Silicon Valley Bank и Signature Bank, на мировых финансовых рынках начался всплеск волатильности и снижение интереса инвесторов к риску. Оно вызвано в первую очередь опасениями по поводу банковского сектора в США и Еврозоне.
Риски влияния локального кризиса в США на банки Еврозоны привели к падению стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse. Центробанк Швейцарии объявил о решении предоставить экстренную ликвидность банку в целях восстановления доверия на рынке.
"В последние дни глобальные события находят отражение на внутреннем валютном рынке. Наблюдается повышение волатильности и ослабление национальной валюты по отношению к доллару США, которое осложняется падением цен на нефть до уровней 73-74 долларов за баррель. Вместе с тем, влияние локальных кризисов у банков США и Еврозоны на финансовый рынок Казахстана является ограниченным. С учётом сохраняющегося профицита, ликвидности в банковской системе достаточно", — говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что финрегулятор сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для сохранения ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса. Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге.
"В случае необходимости такие интервенции будут произведены и соответствующая информация доведена через средства массовой информации", — отметили в НБ РК.
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