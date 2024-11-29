В Нацбанке объяснили повышение базовой ставки

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал о факторах принятия такого решения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Рост цен ускоряется как из-за внутренних, так и из-за внешних факторов. К основным внешним факторам относятся рост мировых цен на продовольствие, высокая инфляция и значительные курсовые колебания в ключевом торгово-экономическом партнере нашей страны и в Российской Федерации. Что касается давления цены внутри нашей экономики, на них оказывает продолжение реформ в сфере ЖКУ, высокий потребительский спрос, который превышает возможности внутреннего предложения, ослабление тенге и повышенные инфляционные ожидания", - сказал он.

Отмечено, что высокие бюджетные расходы в условиях недобора налогов не позволяют замедляться росту цен. Фактическая динамика роста цен и комплекс описанных факторов означает, что инфляция будет приближаться к среднесрочному таргету в 5% медленнее, чем прогнозировалось ранее.

Тимур Сулейменов назвал факторы принятого решения. Это - динамика инфляции и инфляционных ожиданий, тенденции во внутренней экономике, факторы внешней среды.