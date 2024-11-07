В Нацбанке объяснили, почему не будут доступны платежи по межбанковским переводам

Национальный Банк Казахстана совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению в платежные системы страны международного формата платежных сообщений ISO 20022, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение регулятора.

Данные работы не затрагивают платежи по карточкам, заверили в ведомстве. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и др. останутся без изменений.

"При этом в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы. Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022).

Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится в срок до конца ноября 2024 года", - рассказали в Национальном Банке.