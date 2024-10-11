В Нацбанке Казахстана объяснили ослабление тенге к доллару

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал ослабление тенге к доллару. Он отметил, что наблюдается значительный рост спроса на доллары со стороны субъектов хозяйства, передает BaigeNews.kz.

"Это касается как частного сектора, так и субъектов квазигосударственного сектора. Сейчас достаточно горячий период - инвестиционные, инфраструктурные, торгово-экономические контракты закладываются. Во многом эти контракты с использованием импортного сырья, технологий. Все это вызывает повышенный спрос на доллары. Мы видим, что курс доллара несколько повысился", - сказал Сулейменов на брифинге.

Он также отметил, что помимо укрепления или усиления самого тенге происходит укрепление и ослабление доллара. По его словам, с начала октября индекс доллара к шести основным валютам усилился на 2,1 процента. Среди них – евро, иены, франки и т.д.