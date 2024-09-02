В нашем обществе должны царить закон и порядок - Токаев
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Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана подчеркнул важность сохранения мира в Казахстане, передает BaigeNews.kz. Он призвал не поддаваться на разного рода провокации.
Глава государства отметил, что отличительными чертами нашего национального характера всегда были открытость и толерантность. По его оценке, во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия – главных ценностей нашего народа.
"В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону. При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких "фобий", - отметил Президент.
Касым-Жомарт Токаев заверил, что в Казахстане будут и дальше строить гармоничное, справедливое, стабильное общество.
"Мы – прогрессивная нация и поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона. Я уже говорил: нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи. Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперед, думать о прогрессе и развитии нашей страны. Поэтому повторяю: в нашем обществе должны царить закон и порядок. Это базовое условие обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопасности", - резюмировал Глава госдуарства.
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