В нашем обществе должны царить закон и порядок - Токаев

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана подчеркнул важность сохранения мира в Казахстане, передает BaigeNews.kz. Он призвал не поддаваться на разного рода провокации.

Глава государства отметил, что отличительными чертами нашего национального характера всегда были открытость и толерантность. По его оценке, во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия – главных ценностей нашего народа.

"В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону. При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких "фобий", - отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев заверил, что в Казахстане будут и дальше строить гармоничное, справедливое, стабильное общество.