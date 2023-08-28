"В мыслях не было осквернять исторический объект": чиновник о случае в каньоне
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Чиновник, сделавший надпись на стене древнего каньона в Ыбыкты-Сай в Мангистауской области обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.
"Хочу прокомментировать инцидент, произошедший в Ыбыкты-Сай в Мангистауской области. Местность Ыбыкты-Сай одно из красивейших в Мангистау. К сожалению, его оставили без присмотра. Дорога очень плохая, везде мусор.
В этой прекрасной пещере полно надписей и неприличных слов. Одно из таких неприличных слов, выбитых на стене каньона, хотел переделать в имя. Это было единственное намерение. В мыслях не было осквернять исторический объект. Прошу прощения у всех моих соотечественников, жителей Мангистау!", - написал директор городского Дома культуры Казахского общества слепых Манас Кошербаев на странице в Facebook.
Ранее в Сети появилось видео, снятое туристом, на котором мужчина с помощью молотка и отвертки выбивает буквы на стене древнего каньона.
По факту вандализма в Ыбыкты-Сай в Мангистауской области по отношению к директору городского Дома культуры Казахского общества слепых будут применены дисциплинарные взыскания.
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