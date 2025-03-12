В Казахстане на 14 процентов снизилось количество преступлений против половой неприкосновенности. Об этом на круглом столе в сенате сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, передает BaigeNews.kz.

"Криминализированы умышленные причинения легкого вреда здоровью и побоев. Введена административная ответственность за буллинг. В целом, правоохранительными органами динамично реализуется курс, направленный на усиление защиты прав детей. В результате принимаемых мер в текущем году количество преступлений против половой неприкосновенности снизилось на 14 процентов", - сказал Лепеха.

Он подчеркнул, что вопросы обеспечения защиты прав детей находятся на особом контроле Министерства внутренних дел.

По его словам, увеличены нижние и верхние пределы сроков наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. Введена отдельная уголовная ответственность за насилие близкими. В отношении лиц, укрывших такие преступления введена ответственность в виде лишения свободы до шести лет, увеличен срок административного взора за лицами, отбывающими наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до восьми лет, отметил Лепеха.

Заместитель министра внутренних дел также отметил, что основными причинами вступления подростков в ранние половые отношения являются семейное неблагополучие, ненадлежащий уровень воспитания, девиантное поведение самих потерпевших.