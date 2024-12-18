В Казахстане действия сотрудников полиции и граждан фиксируются видеокамерами, регистраторами и смартжетонами. Мониторинг осуществляется департаментом собственной безопасности МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"К сожалению, несмотря на предупреждения, попытки подкупа сотрудников полиции продолжают иметь место. С начала усиленного контроля поступило более 900 сообщений возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток", - сообщили в полиции.

В Астане гражданин оставил деньги в бардачке служебной машины, надеясь избежать ответственности. Нарушитель привлечен к уголовной ответственности;

В Кокшетау мужчина предложил полицейским 500 тысяч тенге, чтобы избежать преследования. Дело передано в суд.

"Мы призываем всех граждан: Соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к уголовной или административной ответственности. Только совместными усилиями, через честность и открытость, мы построим общество, где царят порядок и справедливость", - отмечено в обращении к населению.

Напомним, ранее сообщалось, что костанайца будут судить за дачу взятки полицейскому против его воли.