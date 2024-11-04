В МВД РК создали Департамент по противодействию киберпреступности

Стало известно, что в рамках исполнения поручения Главы государства по усилению борьбы с киберпреступностью в Министерстве внутренних дел Казахстана был создан новый профильный департамент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МВД.

Эта инициатива направлена на защиту интересов граждан от растущих угроз в сфере противодействия киберпреступлениям. Департамент будет заниматься выявлением и раскрытием киберпреступлений, разработкой стратегических шагов по борьбе с ними.

"В условиях стремительного развития технологий и увеличения числа интернет-угроз создание специализированного подразделения позволит более эффективно реагировать на вызовы современности", – подчеркнул министр внутренних дел Ержан Саденов.

Глава МВД представил личному составу начальника нового департамента полковника полиции Жандоса Сүйінбай, обладающего значительным опытом в этой сфере.