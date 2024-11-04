В МВД РК создали Департамент по противодействию киберпреступности
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Стало известно, что в рамках исполнения поручения Главы государства по усилению борьбы с киберпреступностью в Министерстве внутренних дел Казахстана был создан новый профильный департамент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МВД.
Эта инициатива направлена на защиту интересов граждан от растущих угроз в сфере противодействия киберпреступлениям. Департамент будет заниматься выявлением и раскрытием киберпреступлений, разработкой стратегических шагов по борьбе с ними.
"В условиях стремительного развития технологий и увеличения числа интернет-угроз создание специализированного подразделения позволит более эффективно реагировать на вызовы современности", – подчеркнул министр внутренних дел Ержан Саденов.
Глава МВД представил личному составу начальника нового департамента полковника полиции Жандоса Сүйінбай, обладающего значительным опытом в этой сфере.
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