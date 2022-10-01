В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии

Фото: ulan.mk.ru

В МВД РК прокомментировали информацию, опубликованную в сети, о том, что в Астане, у офиса Бюро по правам человека, задержали бурятскую журналистку Евгению Балтатарову, передаёт BaigeNews.kz.

Telegram-канал "Есильские напевы" ранее сообщал, что Евгения находится в международном розыске по делу о "фейках" про российскую армию. На своем канале "Баяба Яга против" девушка рассказала о том, что её задержали, а затем отпустили.

В полиции эту информацию решили уточнить.

"30 сентября была задержана жительница Бурятии Евгения Балтатарова, которая находится в межгосударственном розыске (СНГ) по статье 207 части 1 УК Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Инициатором розыска является отдел полиции города Улан-Удэ МВД по Республике Бурятия Российской. Задержанная была доставлена в управление полиции района "Сарыарка" города Астаны, где были отобраны соответствующие документы для передачи инициатору. После разъяснений о причине явки, согласно ранее объявленной подписке РФ, она была отпущена домой. Поскольку мера пресечения при межгосударственном розыске - подписка о не выезде. Эта мера не предусматривает арест", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в международный розыск - Интерпол - Евгению Балтатарову не объявляли. А правоохранительные органы России, которые являются инициатором розыска, уже уведомлены о местонахождении девушки.