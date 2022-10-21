В МВД рассказали, почему возобновили рассылку SMS о необходимости регистрации по месту жительства

Фото: polisia.kz

В МВД с 21 октября возобновили рассылку SMS-уведомлений гражданам, у которых отсутствует регистрация по месту жительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Если вам поступило такое SMS-уведомление, значит в базе данных МВД отсутствуют сведения о вашей регистрации и вам необходимо зарегистрироваться по месту жительства", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что целью рассылки таких уведомлений является предупреждение административных правонарушений, связанных с проживанием без регистрации по месту фактического проживания, а также снижения дополнительной финансовой нагрузки на граждан, уязвимых в социально-экономическом плане (для исключения привлечения к административной ответственности).

На сегодня за проживание без регистрации по месту жительства от 10 дней до одного месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше одного месяца – штраф в размере месячных месячных расчётных показателей или 21 441 тенге (статья 492 Кодекса РК - "Об административных правонарушениях").

В настоящее время услуга по регистрации места жительства доступна на портале "Электронного правительства", а также мобильном приложении АО "Halyk Bank" – Halyk Homebank. Проверить наличие своей регистрации по месту жительства можно в личном кабинете на портале eGov.kz либо в мобильном приложении eGov mobile.