В МВД Казахстана прокомментировали инцидент, произошедший в аэропорту Алматы, когда мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал пассажирам, заявив о "бомбе" в рюкзаке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведоства.

В МВД заявили, что по этому факту возбуждено сразу три уголовных дела: задержанному вменяют захват заложника, хулиганство с применением оружия и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

"Захват заложника (ст. 261 ч. 2 п. 4 УК РК) – предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Хулиганство с применением оружия (ст. 293 ч. 3 УК РК) - предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 273 УК РК) - штраф в размере до 5 000 МРП либо лишение свободы до 5 лет", — прокомментировали в ведомстве.

В МВД также уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших нет. По решению суда подозреваемый находится под стражей на два месяца.

Также по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны. Особое внимание уделяется выявлению уязвимых мест, совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз, усилению контроля за проносом запрещенных предметов, совершенствованию алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации, повышению квалификации сотрудников охраны и взаимодействию с правоохранительными органами.

В Министерстве заверили, что ситуация находится под полным контролем, и принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, инцидент произошёл в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы. Сотрудники службы авиационной безопасности попросили пассажира предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу службы досмотра за волосы и стал угрожать ножом.

Очевидец предложил себя в качестве заложника, а затем сумел выхватить нож и обезвредить преступника.

Позже в полиции сообщили о том, что возбуждено уголовное дело.

Глава государства был проинформирован о ситуации с захватом заложницы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Позже в полиции подтвердили, что мужчина, взявший заложницу в аэропорту Алматы, ранее был осуждён на нападение на женщину в автобусе.