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В МВД рассказали как будут выявлять педофилов и экстремистов при въезде в Казахстан

Вчера, 16:49
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 16:49
Вчера, 16:49
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Фото: baigenews.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым запрещается въезд в Казахстан иностранцам, обвиняемым в педофилии или экстремизме. Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал, как и где будут людей проверять на совершение таких преступлений, передаёт BaigeNews.kz.

"Поправки вводятся в целях обеспечения конституционных прав наших граждан, а также, чтобы не допустить криминальные элементы в нашу страну из-за рубежа", - сказал на брифинге в МВД Шынгыс Алекешев.

По его словам, это будет проверяться как на границе при прохождении пограничного контроля, так и до въезда иностранцев в нашу страну при оформлении виз через загранучреждения Казахстана.

"У нас есть система на границе, туда интегрированы все правоохранительные органы, и данные иностранца будут проверяться по всем учётам МВД. Также информсистема будет пополняться из баз СНГ. Есть взаимодействие отечественных правоохранительных органов с правоохранительными органами иностранных государств. В случае выявления негативных элементов - будет запрещён въезд иностранцу",  - резюмировал он.

 

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