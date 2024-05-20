В МВД рассказали как будут выявлять педофилов и экстремистов при въезде в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым запрещается въезд в Казахстан иностранцам, обвиняемым в педофилии или экстремизме. Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал, как и где будут людей проверять на совершение таких преступлений, передаёт BaigeNews.kz.

"Поправки вводятся в целях обеспечения конституционных прав наших граждан, а также, чтобы не допустить криминальные элементы в нашу страну из-за рубежа", - сказал на брифинге в МВД Шынгыс Алекешев.

По его словам, это будет проверяться как на границе при прохождении пограничного контроля, так и до въезда иностранцев в нашу страну при оформлении виз через загранучреждения Казахстана.