В МВД прокомментировали побег обвиняемого из суда в Каскелене
Обвиняемый подозревается в изнасиловании.
Сегодня, 12:38
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Сегодня, 12:38Сегодня, 12:38
150Фото: BaigeNews.kz
Замминистр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал побег обвиняемого из территории суда в Каскелене, передает BaigeNews.kz.
"Да, сбежал, возбуждено дело. Пока нет, ищем. Найдем. Возбуждено дело о халатности в отношении наших сотрудников", - сказал Игорь Лепеха.
Ранее сообщалось, что 1 апреля произошло ЧП – прямо с территории районного суда сбежал следственно-арестованный 1995 года рождения, подозреваемый в совершении изнасилования.
По данным из соцсетей, побег произошёл в 10:35, после чего полиция объявила спецоперацию "Сирена".
В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию. По факту побега следственно-арестованного возбуждено уголовное дело.
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