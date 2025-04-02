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В МВД прокомментировали побег обвиняемого из суда в Каскелене

Обвиняемый подозревается в изнасиловании.

Сегодня, 12:38
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Фото: BaigeNews.kz

Замминистр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал побег обвиняемого из территории суда в Каскелене, передает BaigeNews.kz.

"Да, сбежал, возбуждено дело. Пока нет, ищем. Найдем. Возбуждено дело о халатности в отношении наших сотрудников", - сказал Игорь Лепеха.

Ранее сообщалось, что 1 апреля произошло ЧП – прямо с территории районного суда сбежал следственно-арестованный 1995 года рождения, подозреваемый в совершении изнасилования. 

По данным из соцсетейпобег произошёл в 10:35, после чего полиция объявила спецоперацию "Сирена".

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию. По факту побега следственно-арестованного возбуждено уголовное дело.

 

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