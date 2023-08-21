В МВД опровергли сообщение об умышленном поджоге шахты "Казахстанская"

В полиции назвали ложной информацию об умышленном поджоге шахты "Казахстанская" в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

"В некоторых информационных агентствах и социальных сетях распространяется информация, со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области, о том, что пожар в шахте "Казахстанская" может иметь умышленный характер. Данная рассылка не соответствует действительности", - указывается в сообщении.

В МВД добавили, что сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы, которые и установят причину пожара.

"Просим жителей области не поддаваться на возможные слухи и провокации, верить только официальной информации.

Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность в соответствии со статье 274 УК РК", - отмечается в информации.

В ответ на запрос редакции BaigeNews.kz в акимате Карагандинской области добавили, что тушение пожара на шахте продолжается. На данный момент в ликвидации ЧС задействовано 33 спасательных бригады. Брифинга по ситуации на аварийной шахте пока не планируется.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, больницах находятся 11 рабочих, из них 9 человек — в Караганде, и два — в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это: Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.

Ранее исполнительный директор "АрселлорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов заявлял, что пПосле ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу.