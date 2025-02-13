В МВД обратились к участникам дорожного движения в связи с непогодой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Уважаемые граждане! Участники дорожного движения! В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения автотранспорта на 10 дорогах в шести областях. Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на участках общей протяженностью 1,5 тысячи километров. Поэтому, уважаемые водители, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, рекомендуем остановиться в ближайшем населённом пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать! Берегите себя и своих близких!" - сказал зампредседателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев.