В МВД обратились с предупреждением к казахстанцам
Казахстанцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
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В связи с участившимися случаями мошенничества МВД предупреждает казахстанцев о необходимости быть особенно внимательными при поиске работы за границей и бронировании жилья в стране, передаёт BaigeNews.kz.
Мошенники действуют под видом кадровых агентств, туроператоров или частных лиц, предлагая:
- трудоустройство за рубежом с “высокой зарплатой” без необходимости знания языка и опыта;
- аренду квартир, домов отдыха и туристические услуги якобы по заниженным, “акционным” ценам.
После получения предоплаты злоумышленники исчезают, оставляя пострадавших без средств и помощи.
В МВД напомнили ключевые признаки мошенничества. Это требование предварительной оплаты за услуги, “бронь” или оформление документов; отсутствие официального сайта, юридического адреса и лицензий; контакты исключительно через мессенджеры, отказ от личной встречи; использование фальшивых договоров, поддельных отзывов и сайтов-двойников.
Казахстанцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
- проверять легальность компании: наличие лицензии, регистрационные данные, БИН;
- никогда не переводить деньги без официального договора;
- остерегаться предложений, которые кажутся слишком выгодными;
- не передавать свои паспортные данные и копии документов незнакомым лицам;
- пользоваться только проверенными и рекомендованными сервисами трудоустройства за границей и аренды жилья в стране.
МВД напоминает: если вы стали жертвой мошенничества — незамедлительно обратитесь в полицию и сообщите о случившемся. Ваше обращение поможет привлечь виновных к ответственности и предотвратить другие преступления.
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