  • 16 Мая, 19:54
  • BAIGENEWS

В МВД обратились с предупреждением к казахстанцам

Казахстанцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Сегодня, 19:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14
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Фото: baigenews.kz

В связи с участившимися случаями мошенничества МВД предупреждает казахстанцев о необходимости быть особенно внимательными при поиске работы за границей и бронировании жилья в стране, передаёт BaigeNews.kz

Мошенники действуют под видом кадровых агентств, туроператоров или частных лиц, предлагая: 

  • трудоустройство за рубежом с “высокой зарплатой” без необходимости знания языка и опыта; 
  • аренду квартир, домов отдыха и туристические услуги якобы по заниженным, “акционным” ценам. 

После получения предоплаты злоумышленники исчезают, оставляя пострадавших без средств и помощи. 

В МВД напомнили ключевые признаки мошенничества. Это требование предварительной оплаты за услуги, “бронь” или оформление документов; отсутствие официального сайта, юридического адреса и лицензий; контакты исключительно через мессенджеры, отказ от личной встречи; использование фальшивых договоров, поддельных отзывов и сайтов-двойников.

Казахстанцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности: 

  • проверять легальность компании: наличие лицензии, регистрационные данные, БИН;
  • никогда не переводить деньги без официального договора; 
  • остерегаться предложений, которые кажутся слишком выгодными;
  • не передавать свои паспортные данные и копии документов незнакомым лицам; 
  • пользоваться только проверенными и рекомендованными сервисами трудоустройства за границей и аренды жилья в стране. 

МВД напоминает: если вы стали жертвой мошенничества — незамедлительно обратитесь в полицию и сообщите о случившемся. Ваше обращение поможет привлечь виновных к ответственности и предотвратить другие преступления.

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