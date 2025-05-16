В связи с участившимися случаями мошенничества МВД предупреждает казахстанцев о необходимости быть особенно внимательными при поиске работы за границей и бронировании жилья в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Мошенники действуют под видом кадровых агентств, туроператоров или частных лиц, предлагая:

трудоустройство за рубежом с “высокой зарплатой” без необходимости знания языка и опыта;

аренду квартир, домов отдыха и туристические услуги якобы по заниженным, “акционным” ценам.

После получения предоплаты злоумышленники исчезают, оставляя пострадавших без средств и помощи.

В МВД напомнили ключевые признаки мошенничества. Это требование предварительной оплаты за услуги, “бронь” или оформление документов; отсутствие официального сайта, юридического адреса и лицензий; контакты исключительно через мессенджеры, отказ от личной встречи; использование фальшивых договоров, поддельных отзывов и сайтов-двойников.

Казахстанцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

проверять легальность компании: наличие лицензии, регистрационные данные, БИН;

никогда не переводить деньги без официального договора;

остерегаться предложений, которые кажутся слишком выгодными;

не передавать свои паспортные данные и копии документов незнакомым лицам;

пользоваться только проверенными и рекомендованными сервисами трудоустройства за границей и аренды жилья в стране.

МВД напоминает: если вы стали жертвой мошенничества — незамедлительно обратитесь в полицию и сообщите о случившемся. Ваше обращение поможет привлечь виновных к ответственности и предотвратить другие преступления.