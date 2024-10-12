В МВД обратились к водителям из-за непогоды

В Министерстве внутренних дел обратились к участникам дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отмечают в ведомстве, с наступлением осени риск мелких дорожно-транспортных происшествий увеличивается.

"Изменение погодных условий создает неудобства для всех участников движения. Дождь снижает видимость и ухудшает сцепление с дорогой, что может привести к скольжению колес. Из-за луж ямы, трещины и провалы на асфальте могут остаться незаметными, что также негативно сказывается на безопасности. В связи с этим призываем водителей быть внимательными. В темное время суток следите за исправностью световых приборов и выбирайте освещенные трассы. Подбирайте скорость, которая позволит вам остановиться при внезапном появлении препятствий. Осенью из-за перепадов температуры возможно образование наледи на дорогах, особенно на мостах и путепроводах. Сосредоточьтесь на дороге, не используйте телефон во время движения и избегайте посторонних действий, отвлекающих от управления автомобилем. Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и обгонов, будьте внимательны к пешеходам и следите за дорожной ситуацией вокруг", — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Автовладельцам рекомендуется внимательно отслеживать изменения погодных условий и при ухудшении ограничивать выезд за пределы населенных пунктов.

"Пешеходам стоит помнить, что при неблагоприятных погодных условиях автомобили не могут быстро остановиться. Перед переходом улицы убедитесь, что вам уступают дорогу и только затем продолжайте движение. Личному составу органов внутренних дел поручено оказывать помощь всем, кто окажется в трудной ситуации – добавила Актоты Боранова.