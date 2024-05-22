  • 23 Мая, 00:19
  • BAIGENEWS

В МВД назвали статистику торговли новорожденными в Казахстане

Вчера, 13:10
АВТОР
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Фото: pixabay Вчера, 13:10
Вчера, 13:10
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Фото: Фото: pixabay

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах мажилиса высказался о торговле детьми в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Марат Кожаев сообщил, что в Казахстане торговля людьми предусматривает ответственность до 18 лет лишения свободы.

"У нас в прошлом году было 19 фактов зарегистрировано по торговле людьми. Подавляющее большинство дел уже окончено. Порядка 16-17 человек уже привлечены к ответственности за торговлю новорожденными. В этом году у нас три факта зарегистрировано по торговле новорожденными. Все эти факты имели место внутри нашей страны. Суммы там варьируются от 100 тысяч тенге за ребенка до 2 миллионов тенге", - заявил вице-министр.

Отметим, что сегодня мажилис принял во втором чтении проект закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан" с сопутствующими поправками.

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