В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма
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В Министерстве внутренних дел напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
"Уважаемые граждане! В последнее время участились факты ложных сообщений о заложенных в учреждениях образования взрывных устройствах.
По всем таким фактам начаты досудебные расследования. Проводятся все необходимые следственные действия.
Следует отметить, что среди лиц, совершивших такие преступления, часто встречаются несовершеннолетние.
С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей.
Каждый ложный вызов – это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий. Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.
К уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет.
Если возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет, то в этом случае его родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию детей.
Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов.
Министерство внутренних дел еще раз обращается к родителям – обратите особое внимание на поведение своих детей, обсудите с ними последствия таких действий и объясните, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются серьезным правонарушением, за которое предусмотрено строгое наказание.
Помните, что обеспечение безопасности и правопорядка — наша общая задача. Только совместными усилиями мы можем создать безопасную и спокойную среду для наших детей и общества в целом", – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
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