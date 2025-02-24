В МВД напомнили об ответственности за безрецептурный отпуск "трамадола"
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Министерство внутренних дел Казахстана продолжает работу по принципу "закон и порядок", передаёт BaigeNews.kz.
Как известно, в 2023 году в целях усиления контроля за реализацией психотропного препарата "трамадол" он был внесен в список наркотических веществ.
До введения контроля около восьми тысяч аптек по стране имели право на его реализацию. В настоящее время реализация "трамадола" осуществляется только по рецепту врача и в аптеках, имеющих соответствующую лицензию. На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к безрецептурному отпуску.
По данным МВД, с начала года за незаконное хранение "трамадола" трое лиц взяты под стражу с изъятием более 2500 таблеток.
В этой связи полиция предупреждает руководителей аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения требований действующего законодательства.
"Безрецептурный отпуск "трамадола" медицинскими работниками и фармацевтами коммерческих аптек будет квалифицироваться по статье 297 части 3 УК РК, где предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет", - отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Дулат Мухаметрахимов.
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