Министерство внутренних дел Казахстана продолжает работу по принципу "закон и порядок", передаёт BaigeNews.kz.

Как известно, в 2023 году в целях усиления контроля за реализацией психотропного препарата "трамадол" он был внесен в список наркотических веществ.

До введения контроля около восьми тысяч аптек по стране имели право на его реализацию. В настоящее время реализация "трамадола" осуществляется только по рецепту врача и в аптеках, имеющих соответствующую лицензию. На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к безрецептурному отпуску.

По данным МВД, с начала года за незаконное хранение "трамадола" трое лиц взяты под стражу с изъятием более 2500 таблеток.

В этой связи полиция предупреждает руководителей аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения требований действующего законодательства.