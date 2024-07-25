В МВД намеры взять под учёт автошколы и обучающихся там курсантов
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В МВД хотят навести порядок в сфере подготовки водителей. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев, передаёт BaigeNews.kz.
Он заявил, что ежегодно в Казахстане в ДТП погибают более двух тысяч человек и ещё свыше 19 тысяч – получают различные увечья.
"С начала года зарегистрировано свыше 10 тысяч ДТП, в которых погиб 981 человек и травмировано свыше 12 тысяч человек. Ежегодный рост нарушений говорит о том, что дисциплинированность водителей не улучшается, а отдельная категория водителей нарушает Правила дорожного движения систематически, являясь злостными нарушителями", - добавил Султанбаев.
Указал он и на косвенную вину автошкол. В них, по его словам, зачастую, учебный процесс проводится формально.
"Во многих школах отсутствует необходимая материальная база. Ожидаемого саморегулирования деятельности автошкол не произошло, по всем направлениям наблюдаем снижение качества подготовки и оснащения. Поэтому сейчас мы предпринимаем меры по наведению порядка в этой сфере. Отменена самостоятельная подготовка водителей. Переходим на электронные формы свидетельств об окончании курсов подготовки водителей и медицинских справок. Возьмём под учёт все автошколы и обучающихся курсантов", - резюмировал спикер.