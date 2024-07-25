В МВД намеры взять под учёт автошколы и обучающихся там курсантов

В МВД хотят навести порядок в сфере подготовки водителей. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Он заявил, что ежегодно в Казахстане в ДТП погибают более двух тысяч человек и ещё свыше 19 тысяч – получают различные увечья.

"С начала года зарегистрировано свыше 10 тысяч ДТП, в которых погиб 981 человек и травмировано свыше 12 тысяч человек. Ежегодный рост нарушений говорит о том, что дисциплинированность водителей не улучшается, а отдельная категория водителей нарушает Правила дорожного движения систематически, являясь злостными нарушителями", - добавил Султанбаев.

Указал он и на косвенную вину автошкол. В них, по его словам, зачастую, учебный процесс проводится формально.