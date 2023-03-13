В МВД наградили лётчиков, перевозивших гуманитарные грузы в Турцию и Сирию

Фото: пресс-службы МВД РК

Лётчиков-гвардейцев, перевозивших гуманитарные грузы в Турцию и Сирию после землетрясения, наградили в Министерстве внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz. Указом президента они были удостоены высших государственных наград.

Как отметили в МВД, лётный состав Национальной гвардии Казахстана принял активное участие в доставке гуманитарных грузов пострадавшим государствам. В общей сложности они совершили шесть рейсов: четыре – в Сирию и два – в Турцию.

По словам командира корабля авиационного отряда Национальной гвардии Берикболсына Хабиболлы, перелёты в Сирию были сопряжены со множеством трудностей.

"Прилетели первыми. Было трудно, так как там не работали GPS-сигналы. Использовали старые методы в навигации. Радиосвязь была очень плохая. Наша гуманитарная помощь действительно была оказана вовремя. Кроме нас на тот момент ещё никого не было", – рассказал Берикболсын Хабиболла.

По последним данным, число жертв землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 48 тысяч человек.