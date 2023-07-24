В МВД начали работу по временной регистрации автомобилей, ввезенных в РК из стран ЕАЭС

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В МВД с 17 июля начали работу по временной регистрации автомобилей сроком на пять лет, ввезенных в РК из стран ЕАЭС до 1 сентября 2022 года. Речь идет об автомобилях, которые не были легализованы по причине не снятия с учета автомобиля в стране прежней регистрации, либо из-за имеющихся ограничении, передаёт BaigeNews.kz.

"Таким образом, гражданам предоставлена отсрочка для решения имеющихся юридических проблем с автомобилями и введения их в правовое поле", - сообщила официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек.

Для временной регистрации владельцам необходимо обратиться в ПЦ УАП ДП с заявлением и подтверждающими документами для включения VIN-кода автомобиля в список "Временной регистрации". После включения сотрудником уполномоченного органа в список "Временной регистрации" владелец транспортного средства подает заявку на регистрацию автомобиля через ПЭП.

"Далее в течении 10 минут осуществляется проверка в автоматическом режиме. При положительном результате в личный кабинет владельца будет направлено уведомление об успешной поверке и о необходимости предоставить транспортное средство на пункт осмотра при госкорпорации.На пункте осмотра в течение 15 минут проводится сверка номерных агрегатов транспортного средства. При положительных результатах сверки владелец по электронной очереди перенаправляется к работникугГоскорпорации, для сдачи документов на регистрацию автомобиля, оплачивает госпошлины за ГРНЗ – 9 660 тысяч тенге, СРТС – 4 313 тысяч тенге, и подписывает обязательство о регистрации транспортного средства на пять лет и об обратном его вывозе по истечению указанного срока", - добавила Шугыла Турлыбек.

По истечению срока действия временного учета государственная регистрация транспортного средства прекращается автоматически.

Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и государственные номерные знаки РК, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства.

В случае, если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и казахстанцы примут решение осуществить их первичную регистрацию в стране, то на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа.