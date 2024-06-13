В музей передали платье Ольги Рыпаковой с Олимпиады-2020

Костюмы знаменосцев национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх-2020 в Токио переданы в фонд Национального музея РК, передаёт BaigeNews со ссылкой на olympic.kz.

В данных костюмах казахстанскую делегацию на токийской Олимпиаде выводили призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира по боксу Камшыбек Кункабаев и одна из самых титулованных спортсменок страны, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ольга Рыпакова.

"Быть знаменосцем казахстанской делегации на открытии Олимпийских игр в Токио было не только гордостью, но и большой ответственностью, ведь мы были лицом страны и всё внимание было приковано к нам. Наши костюмы произвели грандиозный фурор на Играх в Токио. Болельщики, представители других стран и атлеты были восхищены их красотой и изяществом. Костюмы знаменосцев не только отличались уникальным дизайном с ручной вышивкой, но и глубоким смыслом – каждый узор имеет своё значение", – сказала Рыпакова.

Костюмы знаменосцев были созданы специально по заказу Национального Олимпийского комитета. В работе над их созданием участвовали специалисты Государственного музея искусств имени Абильхана Кастеева, а дизайном и пошивом занималась известный алматинский модельер Виолетта Иванова.