Что из себя представляет процедура верификации телефонов, рассказали представители МЦРИАП РК, передает BaigeNews.kz.

О том, для чего нужна такая процедура, на брифинге для журналистов объяснила представитель РГП "Государственная радиочастотная служба" Сауле Темирхан.

"Верификация – это процесс проверки законности клиента, возникновения на рынке мобильного устройства. Соответственно, простым гражданам, кто пользуется телефонами, этот процесс не коснется. Верификация должна быть пройдена теми лицами, кто осуществляет ввоз мобильных устройств в Казахстан. Это, соответственно, импортеры официальные и, возможно, физические лица, купившие устройство за границей, например, для личного пользования и ввезли в Казахстан, они тоже должны будут это устройство верифицировать. Для того, чтобы верифицировать устройство, необходимо будет зарегистрироваться на портале, ссылка на который будет предоставлена после вступления в силу приказа, и подать сведения об этом устройстве, то есть указать модель, бренд устройства, IMEI-код устройства, а также сведения о ввозе. В данном случае импортеры будут предоставлять сведения о документах декларирования, физические лица будут предоставлять сведения о пересечении границы страны, стране, с которой было ввезено устройство", - говорит Сауле Темирхан.

Информацию будут проверять на подлинность, отметила спикер. В первую очередь в базе данных GSMA, в которой есть данные обо всех мобильных телефонах. Также сведения о ввозе будут проверены в информационных системах государственных органов.

Напомним, ранее на брифинге подробно рассказали о формировании "белого", "серого" и "черного" списка устройства, в зависимости от того прошли они верификацию или нет.