В МСХ рассказали о ситуации с нашествием саранчи в Костанайской области

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Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прибыл в Костанайский и Кымыстинский районы.

Саранча распространилась на 16 тыс. га сельхозугодий в Костанайской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.

"По итогам обследования территорий двух районов (Костанайской области) распространение насекомых зафиксировано в общей сложности на 16 тыс. га пастбищных угодий. Фитосанитарные мероприятия начаты в тот же день в вечернее время, поскольку обработки необходимо проводить в вечерние часы и рано утром в соответсвии с техническим регламентом", – рассказали в МСХ.

Посевные площади в Костанайской области составляют 4,6 млн га, из которых лишь 500 га пострадали.

Согласно данным, на территории области обработано 356 тыс. га из 397 тыс. га выявленных под обработку площадей, в том числе против итальянского пруса фитосанитарные мероприятия проведены на 298,4 тыс. га или 77% от плана, против азиатской саранчи на 9,7 тыс. га, что составляет 27,5% от запланированных площадей. Кроме того обработаны 28 тыс. га против итальянского пруса за счёт собственных средств СХТП.

В борьбе с вредителями задействована 31 единица спецтехники, в том числе 9 вентиляционных опрыскивателей, 13 аэрозольных газогенераторов, 6 сверхлегких авиационных судов и 3 легких самолета. Специалисты используют препараты "Вантекс, "Тиаметрин", "Карат супер 100", "Фипрон" в.д.г., с биологической эффективностью не менее 85%. Запасов химикатов имеется в достаточном количестве.

На территории Костанайской области прогнозируется также распространение нестадных саранчовых вредителей. Для проведения фитосанитарных мероприятий с 2019 года из местных бюджетов средства не выделяются, поэтому химобработка проводится силами самих сельхозтоваропроизводителей. В этом году в регионе площадь обработки составила 35 тыс. га.

Накануне было зафиксировано незначительное распространение вредителей в области Абай, которое полностью купировано благодаря своевременному проведению защитных мероприятий. В частности, в селе Шаган обработано 120 га пастбищ, сельхозкультуры не пострадали.

По данным минсельхоза, распространение стадных саранчовых вредителей имеет цикличный характер и зависит от природно-климатических условий. Учеными установлено, что с началом солнечной активности с периодичностью примерно 10,5 лет начинается массовое размножение саранчи. За последние три периода солнечной активности пик развития итальянского пруса в Костанайской области пришлись на 1988-1989, 1999-2000 и 2012-2015 годы, и ровно через 11 лет в текущем году началось массовое распространение итальянского пруса.