В начале мая казахстанка опубликовала в соцсетях видео, в котором возмутилась ценой на картофель: на прилавках одного из магазинов его продавали по 1300 тенге за килограмм. "Это дороже апельсинов", - отметила девушка. В Министерстве сельского хозяйства объяснили, что речь идет о молодом картофеле, а высокая цена объясняется рядом факторов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, цена на молодой картофель формируется исходя из технологии его выращивания. Такой картофель поступает на рынок ранней весной, в межсезонье, и выращивается в южных регионах под пленкой. Это требует дополнительных затрат.

"Учитывая, что он по своему физическому виду очень привлекательный: тонкая кожура, только собранный с полей, из-за этого есть ажиотажный момент, и это тоже приводит к повышенному спросу на картофель и повышению цен", - пояснил Султанов.

Кроме того, он подчеркнул, что такой картофель продается в магазинах шаговой доступности, где наценка не регулируется государством, в отличие от так называемого социального картофеля. Цена на него установлена на уровне 390-400 тенге за килограмм, и его поставки идут через стабилизационные фонды в крупные торговые сети.

"Молодой картофель относится к категории премиального товара, поэтому на него не распространяются ограничения по торговой надбавке. Отсюда и высокая цена", - добавил вице-министр.

Султанов уточнил, что на сегодняшний день в Казахстане имеется 15 тысяч тонн молодого картофеля, в то время как объем социального картофеля составляет около 2 миллионов тонн. Дефицита ни по одной из категорий нет.