Пожар произошел в здании бывшего электрозавода в Москве, где располагаются студии и творческие мастерские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Электрозаводская, д. 21. С 3-го и 4-го этажей идет черный дым. Здание административное, пятиэтажное", - сказали в МЧС России.

В оперативных службах агентству добавили, что есть заблокированные огнем люди, они просят о помощи из окон. Пожару изначально был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

Для спасения людей с верхних этажей установлены подъёмные механизмы.

Российские СМИ также сообщают о том, что заблокированные огнём в танцевальной студии остаются 30 человек. Известно о двоих пострадавшиз детях и восьмерых взрослых. У них отравление угарным газом. Число пострадавших может вырасти, внутри по-прежнему несколько десятков заблокированных людей. Ранг пожара повышен до третьего.