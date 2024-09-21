В Москве арестовали 19 человек после стрельбы у офиса Wildberries

Суды в Москве назначили административные аресты на 15 суток для 19 человек после стрельбы у офиса Wildberries в центре столицы - пресс-служба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы 13 человек признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — сказано в сообщении пресс-службы.

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Напомним, гендиректор Wildberries заявила о попытке рейдерского захвата бизнеса. В результате атаки на офис Wildberries в Москве погибли люди. По предварительным данным, 18 сентября в офисе онлайн-магазина, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались

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