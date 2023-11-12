В Монреале второй раз за неделю обстреляли еврейскую школу

Неизвестные второй раз за неделю обстреляли еврейскую школу в канадском Монреале, учебное заведение уже подвергалось аналогичному нападению 9 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTV.

Полицию вызвали около 5 часов утра. Очевидцы сообщили о стрельбе недалеко от авеню Ван Хорн. Правоохранители обнаружили пулевые отверстия на фасаде еврейской школы Ешива Гедола.

В тот момент в здании никого не было, поэтому никто не пострадал. Свидетели сообщили полиции Монреаля, что видели автомобиль, уехавший с большой скоростью после выстрелов.

Сообщается, что с начала войны между Израилем и ХАМАС — с 7 октября по 7 ноября, зафиксировано 73 преступления на почве ненависти, направленных против еврейских общин в городе, а также 25 случаев против арабо-мусульманской общины.

Мэр Монреаля Валери Плант прокомментировала воскресную стрельбу в соцсети X.