  • 12 Ноября, 23:37
  • BAIGENEWS

В Монреале второй раз за неделю обстреляли еврейскую школу

Сегодня, 22:47
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Сегодня, 22:47
Сегодня, 22:47
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Неизвестные второй раз за неделю обстреляли еврейскую школу в канадском Монреале, учебное заведение уже подвергалось аналогичному нападению 9 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTV.

Полицию вызвали около 5 часов утра. Очевидцы сообщили о стрельбе недалеко от авеню Ван Хорн. Правоохранители обнаружили пулевые отверстия на фасаде еврейской школы Ешива Гедола.

В тот момент в здании никого не было, поэтому никто не пострадал. Свидетели сообщили полиции Монреаля, что видели автомобиль, уехавший с большой скоростью после выстрелов.

Сообщается, что с начала войны между Израилем и ХАМАС — с 7 октября по 7 ноября, зафиксировано 73 преступления на почве ненависти, направленных против еврейских общин в городе, а также 25 случаев против арабо-мусульманской общины.

Мэр Монреаля Валери Плант прокомментировала воскресную стрельбу в соцсети X.

"Мы против того, что Монреаль стал местом для подобных актов. Полиция полностью мобилизована, чтобы найти виновных. Мы обязаны бороться с антисемитизмом. Все монреальцы имеют право чувствовать себя в безопасности ", —  написала она.

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