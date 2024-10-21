В Молдове прошёл референдум по вопросу стремления страны в ЕС

В Молдове прошёл референдум по вопросу внесения в Конституцию пункта о стремлении страны в ЕС и одновременно с ним президентские выборы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

ЦИК Молдавии признал состоявшимися как выборы, так и референдум.

По предварительным данным ЦИК, после подсчёта 58% бюллетеней, 55,5% избирателей высказались против внесения в конституцию положений о курсе в ЕС. Для того, чтобы референдум был признан действительным, была необходима явка не менее 33%, по факту же она составила 51,57%.

На президентских выборах, (по итогам подсчёта 63% бюллетеней) лидирует Майя Санду (36,1%), за ней следует Александр Стояногло (29,1%).

Наблюдатели подчёркивают, что в ходе дальнейшего подсчета цифры могут измениться.