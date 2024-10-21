В Молдове прошёл референдум по вопросу стремления страны в ЕС
Сегодня, 01:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:45Сегодня, 01:45
127Фото: zdg.md
В Молдове прошёл референдум по вопросу внесения в Конституцию пункта о стремлении страны в ЕС и одновременно с ним президентские выборы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
ЦИК Молдавии признал состоявшимися как выборы, так и референдум.
По предварительным данным ЦИК, после подсчёта 58% бюллетеней, 55,5% избирателей высказались против внесения в конституцию положений о курсе в ЕС. Для того, чтобы референдум был признан действительным, была необходима явка не менее 33%, по факту же она составила 51,57%.
На президентских выборах, (по итогам подсчёта 63% бюллетеней) лидирует Майя Санду (36,1%), за ней следует Александр Стояногло (29,1%).
Наблюдатели подчёркивают, что в ходе дальнейшего подсчета цифры могут измениться.
Самое читаемое
- Нобелевский лауреат высказался о климате, пробках и АЭС в Казахстане
- Беременная седьмым ребёнком казахстанка умерла при странных обстоятельствах
- Парк имени Рахымжана Кошкарбаева открыт в день его 100-летия на его родине в Тайтобе
- Израиль нанес новую серию авиаударов по Бейруту
- 250-летию Жанкожи батыра посвятили научную конференцию в Кызылординской области