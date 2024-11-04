В Молдове определился победитель президентской гонки
Сегодня, 07:30
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Сегодня, 07:30Сегодня, 07:30
100Фото: presedinte.md
В Молдове по итогам второго тура выборов определился победитель президентской гонки, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ЦК страны, баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набирает 55,04%, а её соперник Александр Стояногло – 44,96%.
Обработано почти 99% протоколов.
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