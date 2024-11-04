  • 4 Ноября, 08:17
  • BAIGENEWS

В Молдове определился победитель президентской гонки

Сегодня, 07:30
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presedinte.md Сегодня, 07:30
Сегодня, 07:30
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Фото: presedinte.md

В Молдове по итогам второго тура  выборов определился победитель президентской гонки, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ЦК страны, баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набирает 55,04%, а её соперник Александр Стояногло – 44,96%.

Обработано почти 99% протоколов.

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