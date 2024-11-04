В Молдове определился победитель президентской гонки

В Молдове по итогам второго тура выборов определился победитель президентской гонки, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ЦК страны, баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набирает 55,04%, а её соперник Александр Стояногло – 44,96%.

Обработано почти 99% протоколов.