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В мобильном приложении eGovMobileBussiness появилась новая функция

Сегодня, 16:44
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baigenews.kz Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
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Фото: baigenews.kz

Минюст РК запустил в мобильном приложении eGovMobileBussiness проект "Цифровая доверенность юридического лица. Сервис упрощает и ускоряет процесс предоставления доверенностей от имени руководителей сотрудникам организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее главы юридических лиц оформляли доверенности исключительно в бумажной форме. Это занимало определённое время и требовало финансовых затрат, расходов на транспорт и канцтовары. Отсутствовала возможность проверки легитимности таких доверенностей. 

"Теперь руководители юридических лиц могут легко и безопасно путём подписания ЭЦП выдавать в онлайн формате доверенности своим сотрудникам, что делает взаимодействие внутри организации более эффективным, прозрачным и удобным", - отметили в Минюсте.

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