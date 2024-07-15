В мобильном приложении eGovMobileBussiness появилась новая функция

Минюст РК запустил в мобильном приложении eGovMobileBussiness проект "Цифровая доверенность юридического лица. Сервис упрощает и ускоряет процесс предоставления доверенностей от имени руководителей сотрудникам организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее главы юридических лиц оформляли доверенности исключительно в бумажной форме. Это занимало определённое время и требовало финансовых затрат, расходов на транспорт и канцтовары. Отсутствовала возможность проверки легитимности таких доверенностей.