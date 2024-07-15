В мобильном приложении eGovMobileBussiness появилась новая функция
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Минюст РК запустил в мобильном приложении eGovMobileBussiness проект "Цифровая доверенность юридического лица. Сервис упрощает и ускоряет процесс предоставления доверенностей от имени руководителей сотрудникам организаций, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее главы юридических лиц оформляли доверенности исключительно в бумажной форме. Это занимало определённое время и требовало финансовых затрат, расходов на транспорт и канцтовары. Отсутствовала возможность проверки легитимности таких доверенностей.
"Теперь руководители юридических лиц могут легко и безопасно путём подписания ЭЦП выдавать в онлайн формате доверенности своим сотрудникам, что делает взаимодействие внутри организации более эффективным, прозрачным и удобным", - отметили в Минюсте.
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