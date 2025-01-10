В Петропавловске из-за пожара в многоэтажном доме эвакуированы 68 жильцов, из них 18 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Дом расположен по улице Конституции, возгорание произошло в продуктовом магазине на первом этаже.

Информация по пострадавшим не поступала. Для обогрева эвакуированных привлечена вахтовка.

Спасатели продолжают тушение пожара.

На базе ДЧС СКО для населения организована горячая телефонная линия по номеру 52-25-29. На месте пожара работают психологи. Пяти жильцам, из которых двое детей, оказана экстренная психологическая помощь.