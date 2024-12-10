Акимат планирует заменить в старых многоэтажках Семея 40 лифтов в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на abainews.kz.

В рамках программы модернизации лифтов в преддверии нового года в Семее были заменены четыре лифта в двух многоквартирных домах. Ранее мы сообщали об обновлении лифтов в доме №18 15-го микрорайона. Теперь в эксплуатацию введены ещё два лифта в жилом доме по адресу Дулатова 145.

"В многоэтажных домах города установлено 849 лифтов, из которых 305 (35,9%) нуждаются в замене. Основная проблема лифтового хозяйства — значительное количество оборудования с истёкшим нормативным сроком эксплуатации, многие лифты работают уже более 25 лет. В рамках программы модернизации жильцам предлагается бюджетный кредит с минимальной ставкой 0,01% годовых на срок от 7 до 15 лет",

— отметили в акимате.

Аким города Нурбол Нурсагатов, посетивший официальный запуск новых лифтов, сообщил о планах на 2025 год. По его словам, совместно с жителями многоэтажек планируется заменить около 40 лифтов, что станет важным шагом в модернизации жилого фонда.

Напомним, 8 мая этого года в 14-этажном доме Семея оборвался трос, в результате чего лифт с шестью пассажирами устремился вниз. Все получили травмы.